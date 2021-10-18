الإفتاء: الشرع لم يحدد وقت معين للعلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الشرع الشريف جعل العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، ولا يمكن لأحدهما الانفراد به بل هو بالتوافق بينهما.

واستدلت على ذلك بقوله تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، فالآية الكريمة تَعم جميع الحقوق الزوجية، ومنها هذه العلاقة الخاصة التى يُقْصَد بها الإعفاف وإشباع الرغبة، وهذا يقتضى عدم تحديده بوقت مُعيَّن.