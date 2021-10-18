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جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الشرع الشريف جعل العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، ولا يمكن لأحدهما الانفراد به بل هو بالتوافق بينهما.
واستدلت على ذلك بقوله تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، فالآية الكريمة تَعم جميع الحقوق الزوجية، ومنها هذه العلاقة الخاصة التى يُقْصَد بها الإعفاف وإشباع الرغبة، وهذا يقتضى عدم تحديده بوقت مُعيَّن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: الشرع لم يحدد وقت معين للعلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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