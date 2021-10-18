محافظ دمياط تبحث استكمال مخطط رفع كفاءة الطرق الرئيسية بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات تنفيذ أعمال رفع كفاءة طرق رئيسية تم إدراجها بخطة وزارة النقل للعام المالى الحالى، وذلك بعد الحصول على موافقة كامل الوزير وزير النقل خلال زيارته لهيئة ميناء دمياط فى شهر مايو الماضى.





واستعرضت محافظ دمياط - حسب بيان للمحافظة - كافة المعوقات التى تواجه خطط التنفيذ، كما بحثت مع الجهات المعنية آلية استكمال الأعمال بما لا يتعارض مع مسارات شبكات المرافق بكل طريق. وتابعت "محافظ دمياط "، أعمال صيانة ورفع كفاءة وازدواج طريق الميناء بطول 2.5 كيلو متر، كما ناقشت المحاور المُتعلقة بالمشروع، حيث وجهت بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لإيجاد حل بخصوص كابلات الكهرباء المتعارضة مع الأعمال بالمنطقة لتوسعة الطريق وازدواجه. ووجهت بالتنسيق فيما بين الجهات المختلفة لإجراء المعاينات المطلوبة فى أسرع وقت ممكن، لتحديد مسارات المرافق، وذلك لاستكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط / شربين المزدوج بطول 38 كيلو مترا، مشددة على ممثل جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير بوضع جداول زمنية تتضمن مواعيد الانتهاء من تنفيذ مسارات شبكات المرافق المدرجة بمبادرة "حياة كريمة" بمركز كفر الواقعة بقطاعات محددة بالطريق، حتى يتسنى تنفيذ أعمال رفع الكفاءة به، مؤكدة التنسيق بين كافة الجهات للبدء فى أعمال رفع كفاءة بالمرحلة الأولى لطريقا 801 ومحور فارسكور.

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