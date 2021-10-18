افصل واسمع.. نشرة المرور: تحويلة مرورية عند أثر النبى وسيولة بالأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الاثنين يكون لها طابع خاص مع البدء الفعلى للذروة الأسبوعية، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور 14 مايو للمتجه إلى كايروسيز مول، وفى كورنيش الإسكندرية عند منطقة خالد بن الوليد، ناصحا بسلوك الطرق الجديدة وخاصة محور المحمودية الذى يكون له تأثير إيجابى على الحركة فى هذا التوقيت.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية تقاطعه مع شارع صلاح سالم، للمتجه إلى شارع بورسعيد، وفى شارع جيهان السادات للمتجه إلى حى الجامعة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا بميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام بمنطقة ميت نما للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه إلى الطريق الزراعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى الأوتوستراد والمنيب والكنيّسة.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى شارع البحر الأعظم للقادم من نفق عباس ومتجه للمنيب بسبب الأعمال بالطريق الدائرى، ناصحا باستخدام شارع ربيع الجيزى، وكذلك أحجام فى شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، للقادم من الدقى ومتجه لمطلع كوبرى فيصل، ناصحا باستخدام شارع النيل، كما أوضح أن شارع النيل يشهد بعض الأحجام للقادم من مجلس الدولة ومتجه للجلاء والعجوزة، ناصحا باستخدام كوبرى الدقى.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى نفق الملك الصالح للقادم من عين الصيرة ومجرى العيون، ومتجه للمنيل وكوبرى عباس، وفى كورنيش النيل عند منطقة أثر النبى بسبب الأعمال وإغلاق مطلع الدائرى، ووجود تحويلة من أسفل كوبرى النيل بدراوى، ناصحا بسلوك الأوتوستراد بديلا عن كورنيش النيل، مشيرا إلى أن كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ولفت صابر إلى وجود أحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه، مشيرا إلى أن مناطق وسط المدينة تشهد بعض الأحجام ناصحا بسلوك نفق الأزهر.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.