التنمية المحلية: 3.5 مليار جنيه لتطوير مركز الفرافرة بمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه فى إطار مبادرة "حياة كريمة" تم تنفيذ مشروعات تطوير القرى الأكثر فقرا فى مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة استثمارية بلغت 3.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير كل قرى ومراكز المحافظة خلال 3 سنوات.





وأشار "شعراوى"، خلال كلمته بختام فاعليات الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور بمدينة الخارجة، إلى أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الواعدة، موضحا أنه تم تنفيذ نحو 60 % من تكليفات القيادة السياسية الخاصة بعملية التطوير والتنمية، لافتا إلى أن محافظة الوادى الجديد من أنجح المحافظات التى استطاعت تطويع القدرة الزراعية لصناعة من خلال الشباب فقط، والذين يمثلون الغالبية من السكان.

وأضاف أن مجمع المصالح الحكومية الذى يتم انشاؤه بالمحافظة بتكلفة تصل إلى 239 مليون جنيه يعد أول مجمع نموذجى على مستوى الجمهورية ونسعى إلى تعميمه فى باقى المحافظات.

وتوقع "شعرواى"، أن تصبح محافظة الوادى الجديد من أكثر المحافظات جذبا للاستثمارات خاصة مع استكمال تطوير البنية التحتية بها.

من جانبه، أشاد سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازى بالنهضة التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أنها نهضة عادلة على كافة مستويات المحافظات.

وأشار إلى أن المغرب تسعى إلى توقيع اتفاق توأمه مع محافظة الوادى الجديد للتعاون فى مجال تصدير واستيراد التمور، موضحا أن التمور عليها إقبال كبير من المستهلك المغربى، حيث لايخلو أى منزل مغربى منه.