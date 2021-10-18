وزير التموين يشارك فى ختام فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، فى ختام فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد والذى إمتد لمدة 3 أيام - من 16 إلى 18 أكتوبر الجارى- وبمشاركة 91 عارضًا من المحافظات المختلفة.





وعُقد الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية بمحافظة الوادى الجديد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة عددًا من المحافظات الرئيسية فى إنتاج التمور مثل أسوان والجيزة ومطروح، إضافة لبعض المحافظات الأخرى التى تنتج أنواعا من التمور، بجانب بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والسودان. ومن الجدير بالذكر أن مصر تعتبر أكبر دولة منتجة للتمور، ولها باع طويل فى زراعة النخيل. وشهد المصيلحى مراسم تسليم الجوائز بالمشاركة مع الوزراء والمحافظون.

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