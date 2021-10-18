رئيس سريلانكا وكبار مسؤوليها يستقبلون السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل الرئيس السريلانكي "جوتابايا راجاباكسا"، صباح اليوم 18 أكتوبر الجاري في القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو، السفير المصري حسين السحرتي قُبيل انتهاء فترة عمله. وأعرب الرئيس السريلانكي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع سريلانكا بمصر وما شهدته العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة خلال السنوات الأخيرة؛ وطلب نقل تقديره وتحياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما التقى السفير السحرتي بكل من رئيس الوزراء السريلانكي "ماهيندا راجاباكسا" ووزراء الخارجية والسياحة والصحة والعدل وعدد من كبار المسؤولين لتوديعهم قُبيل مغادرته، حيث قدّم لهم الشكر على ما أبدوه من تعاون وثيق مع مصر كل في اختصاصه بما ساهم في تحقيق دفعة قوية للتعاون الثنائي بين الدولتين في شتى المجالات، مُعربًا عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من الزخم خلال الفترة القادمة.