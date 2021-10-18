أشرف رشاد: اتحاد الكرة يرى نفسه خارج ولاية الدولة

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان، بأنه في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة، لافتا إلى أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب في مجلس النواب، تم توجيه الدعوة أكثر من مرة للمهندس هاني أبو ريدة الذى كان يرفض الحضور دائما .

وأوضح خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلبات إحاطة ضد اتهامات بفساد اتحاد الكرة، أن النواب ممثلين عن الشعب المصرى، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن أسباب عدم حضور هاني أبو ريدة للجنة، كان رد الوزارة أنه تم توجيه الدعوة له، متسائلا : كيف كان يظن أنه خارج ولاية الدولة المصرية .

وأضاف: كيف لاتحاد الكرة لا يريد لمجلس النواب الذى يمثل ضمانة للشعب المصرى، يمارس صلاحياته من خلال نوابه ويقول مسئولون الاتحاد دائما: لسنا تابعين لكم ولا تابعين إلى الوزارة ولا اللجنة ليس لها سلطة علي اتحاد الكرة .

وتابع: اتحاد الكرة في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة حتي في الفشل الذريع في أمم أفريقيا لم نحاسبهم، وتساءل: كيف نسكت عن هذا الاعتداء السافر على الكرامة المصرية والدولة المصرية.

وأضاف رشاد: نحترم المواثيق الدولية ولكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية علي تلك الاتحادات لابد من مراقباتها .

واختتم حديثه: أشكر النائب محمود حسين على الجرأة فى مناقشة طلبات الإحاطة، وتابع :"نحن أمام نقطة فاصلة يجب أن نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة علي الاتحاد ".