مدبولى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق.

وشمل القرار رقم 2625 لسنة 2021 أن صندوق التنمية الحضرية يعد السلطة المختصة المهيمنة على الصندوق وله تصريف أموره وجميع السلطات والصلاحيات لإدارة الصندوق وإتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدفه بالإضافة إلى العديد من المهام.

ورئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس خالد صديق وعضوية 8 أعضاء خبرات مختلفة ممثلين من مجلس الوزراء ووزارة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، ةنائب محافظ البنك المركزى، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

جدير بالذكر أنه سبق صدور قرار دكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية يتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من صندوق تطوير المناطق العشوائية والذي يهدف إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.

وللصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي. ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.