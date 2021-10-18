فنانون يتهمون صناع فيلم "ريش" بقلب الحقائق.. وشريف منير: الفيلم مسئ لمصر

"مسئ لمصر".. "لا يستحق المشاهدة".. "يقلب الحقائق".. كانت تلك بعض من التعليقات الكثيرة التي قيلت خلال العرض الخاص لفيلم "ريش" خلال الدورة الحالية لمهرجان الجونة السينمائى.

فخلال العرض الخاص للفيلم، قرر عدد من الفنانين منهم المشاركين في الفيم نفسه مغادرة العرض الخاص، متهمين القائمين عليه بتحريف الوقائع، بهدف الإساءة إلى مصر، وكان أكثر النجوم انتقاداً للفيلم، الفنان شريف منير الذى أنسحب بعد نصف ساعة فقط من عرض الفيلم، وقال أنه فيلم "مسئ لمصر"، فيما أكد آخرين أن صناع الفيلم تعمدوا الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع.

وأثار الفيلم موجة من الغضب الشديد لدى الفنانين وكل من شاهد الفيلم، وأعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها وكأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

فيلم «ريش» شارك في بطولته دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.