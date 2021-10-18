أشرف رشاد: اتحاد الكرة يرى نفسه خارج ولاية الدولة

قال المهندس أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان، بأنه في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة، لافتا إلى أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب في مجلس النواب، تم توجيه الدعوة اكثر من مرة للمهندس هاني ابو ريدة الذي كان يرفض الحضور دائما .
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلبات احاطة ضد فساد اتحاد الكرة ، ان النواب ممثلين عن الشعب المصري ، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن اسباب عدم حضور هاني ابوريدة للجنة ، كام رد الوزارة انه تم توجيه الدعوة له ، متسائلا : كيف كان يظن انه خارج ولاية الدولة المصرية .
واضاف: كيف لا تحاد الكرة لا يريد لمجلس النواب الذي يمثل ضمانة للشعب المصري ، يمارس صلاحياته من خلال نوابه ويقول مسئولون الاتحاد دائما : لسنا تابعين لكم ولا تابعين الي الوزارة ولا اللجنة ليس لها سلطة علي اتحاد الكرة .
وتابع : اتحاد الكرة في سماء اعلي من المحاسبة والمراقبة حتي في الفشل الذريع في امم افريقيا لم نحاسبهم، وتساءل: كيف نوقف عن هذا الاعتداء السافر علي الكرامة المصرية والدولة المصرية ؟
وأشار رشاد، إلى أننا نحترم المواثيق الدولية ولكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية على تلك الاتحادات لابد من مراقباتها.
واختتم حديثه: "أشكر النائب محمود حسين على الجرأة في مناقشة طلبات الإحاطة، ونحن امام نقطة فاصلة يجب ان نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة علي الاتحاد".
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