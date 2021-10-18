نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أجازات شهر نوفمبر 2021 الرسمية في القطاع الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجازات شهر نوفمبر 2021 من أكثر عمليات البحث عبر شبكة العنكبوتية، حيث يتطلع جميع العاملين بالهيئات الحكومية والخاصة، وكذلك طلاب المدارس والجامعات عن أيام العطلة في الشهر القادم بحثاً عن هدنة وراحة من العمل، ورغبة في أخذ قسط من الراحة، حيث هناك عدة قوانين تنظم الإجازات داخل جمهورية مصر العربية، ويتم الإعلان عنها بشكل مسبق من قِبل الجهات المسؤولة، وعن أجازات شهر نوفمبر للعام الحالي لم تكن كثيرة، وذلك بعد الفحص ومراجعة المصادر الخاصة بتحديد أيام العطلة لشهر نوفمبر، ومن خلال المقال التالي سنتعرف على مزيد من التفاصيل حول أجازات شهر نوفمبر 2021.

أجازات شهر نوفمبر 2021

تصدر محركات البحث إذا كان هناك أجازات رسمية خلال شهر نوفمبر القادم في جمهورية مصر العربية، حيث طبقاً لقانون الإجازات الصادر في عام 2016 لتنظيم إجازات العاملين بالهيئات الحكومية والخاصة بمصر، وكذلك قانون 2003 الخاص بالعمل، والذي بدوره يحدد أيام الإجازات الرسمية خلال العام، وتلك الإجازات يتم المحاسبة عليها كيوم راتب كامل.

وعن شهر نوفمبر والإجازات الخاصة به فلا يوجد أي إجازات رسمية خاصة بشهر نوفمبر، باستثناء أيام عطلة الجمعة والسبت للجهات التي تعطي جمعة وسبت إجازة أسبوعية، وكذلك هناك بعض الأماكن التي تكون إجازتها الأسبوعية يوم الأحد.

جدول أجازات شهر نوفمبر القادم

عن أيام العطلة خلال الشهر القادم، والتي لم تتعدى أجازات نهاية الأسبوع المعتادة، سنعرض الجدول الخاص بالتواريخ خلال هذا الشهر فيما يلي:

2021/11/5.

2021/11/12.

2021/11/19.

2021/11/26.

جميع تلك الأيام توافق يوم جمعة، وعلى الهيئات التي تعطي يومين إجازة أسبوعية مراعاة ذلك، واحتسابهم من دوام العامل بشكل كامل.

الإجازة الرسمية القادمة في جمهورية مصر العربية

بعد أن تعرفنا على الإجازات الرسمية خلال الشهر القادم نوفمبر 2021، فإن الإجازة الرسمية الذي ينتظرها المصريين خلال الأيام القليلة القادمة هي إجازة المولد النبوي، والتي توافق 18 أكتوبر 2021، الموافق 12 من ربيع الأول للعام الهجري 1443، وطبقاً للنظام المتبع في الدول المصرية سيتم ترحيل يوم الإجازة إلى أخر الأسبوع الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، وبهذا اليوم تنتهي الأجازات الرسمية الخاصة بشهر أكتوبر 2021.

حيث قد حصل الموظفين والعاملين بالدولة في مطلع الشهر على يوم إجازة آخر وكان بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، إلى هنا ينتهي مقالنا عن إجازات شهر نوفمبر 2021، والذي تعرفنا فيه على تواريخ أيام العطلة الرسمية للموظفين والطلبة داخل جمهورية مصر العربية.