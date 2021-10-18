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كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021، يسعى الكثير من المصريين معرفة الطريقة التى من خلالها يمكن الحصول على القيمة الشهرية للمستحقين فى مبادرة وزارة التضامن.

دوت الخليج

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021، يتم من خلال تتبع الخطوات التالية التى نرصدها فى التقرير التالي:-

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، والتى ترأسها الدكتورة نيفين القباج، قد حددت فى وقت لاحق مرتب شهري للمقبولين فى منظومة تكافل وكرامة، وهو محل استفسار للكثير من المواطنين.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 202

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين فى تكافل وكرامة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، واتباع الخطوات المذكورة فى هذا الشأن.

أولًا نقدم رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين الخاص بتكافل وكرامة، وذلك تسهيلًا على المواطنين الراغبين فى الحصول على المعاش الشهري، ويمكن الضغط عبر الرابط التالي:- https://tk.moss.gov.eg/.

ونرصد فى التقرير التالي، خطوات أو كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021.

أولًا يلزم الدخول على الموقع الرسمي المخصص للاستعلام عن أسماء المقبولين بتكافل وكرامة، واختيار أيقونة «برنامج تكافل وكرامة» استعلم عن نتيجتك.

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ثانيًا يجب عليك عند ظهور رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين فى تكافل وكرامة بالرقم القومي، اختيار الخانة المحددة لمعرفة النتيجة الخاصة بك.

يلزم على الراغب فى الاستعلام على المقبولين فى برنامج تكافل وكرامة، أن يقوم بتسجيل كافة البيانات وأيضًا وضع الرقم القومي فى الخانة المخصصة لذلك.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين قباج، قد حددت فى وقت لاحق إدراج ملايين المواطنين فى برنامج التكافل الاجتماعي «تكافل وكرامة» وذلك على إثر الظروف الاقتصادية المنزلية للكثير من الأسر المصرية.

وكان عدد كبير أيضًا من المواطنين الذين تأثروا بانتشار فيروس كورونا المستجد قد حالفهم تعثر اقتصادي كبير أثر على دخولهم، وهو ما دفع الكثير منهم تلقي معاشات تكافل وكرامة.