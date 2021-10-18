/656772/لسماع-الشهود-تأجيل-محاكمة-المتهمين-بالتجمهر-والقتل-العمد-في-المطرية-لـ3-نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير علي السلطات العامة في إعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، لجلسة 3 نوفمبر لاستكمال سماع اقوال الشهود.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة 10 متهمين بالتجمهر لـ3 نوفمبر

التجمهر التأثير على السلطان العامة

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لهم تهمة قتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

قتل 3 مواطنين

وشرع المتهمون في قتل 3 مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية من فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق أخر قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بمعاقبة المتهمين الثلاثة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة «السجود لكلب والتنمر على ممرض» في الاستئناف على حكم حبسهم سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وتعويض كل منهم 20 ألف جنيه للمجني عليه بتخفيف الحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهمين الثلاثة وتغريم الطبيب عمرو خيري مائة الف جنيه و خمسون ألف للمتهمين الأخرى.

المحكمة الإقتصادية

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة كل من الطبيب عمرو خيري وطبيب آخر وموظف إداري بمستشفى خاص، لاتهامهم بارتكاب جريمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وطلبهم منه بالسجود لكلب بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه .