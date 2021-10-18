/656774/المشدد-15-عاما-لـمعتز-مطر-وحسام-الشوربجي-بتهمة-الانضمام-لجماعة-إرهابية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الاثنين، بمعاقبة الإعلاميين الإخوانيين الهاربين معتز مطر المذيع بقناة الشرق وحسام الشوربجي المذيع بقناة مكملين، غيابيا، بالسجن المشدد 15 لكل منهما، لإدانتهما بإهانة قاضٍ بمحكمة الزقازيق الابتدائية، والتشكيك فى أحكام القضاء عبر القنوات الإخوانية التى يعملان بها، والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المشدد 15 عاما لـ«معتز مطر وحسام الشوربجي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإهانة قاض

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية إلى نوفمبر عام 2019، بإحالة المستشار خالد ضياء، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم 2470 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 1719 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 176 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها معتز مطر، 47 عاما، مذيع بقناة الشرق، وحسام الشوربجى، 38 عاما، مذيع بقناة مكملين، إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهما.

جماعة الإخوان الإرهابية

وجاء في أمر الإحالة الاتهامات الآتية، انضمام المتهمين لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم، وقيامهما بالترويج بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر شبكة المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان، وأذاعا عمدا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناتي مكملين والشرق، أخبارا وإشاعات كاذبة بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية لقمع مباشري العمل السياسي المعارض لنظام الحكم، وإصدار أحكام قبلهم وآخرين بالمخالفة لما يقضي به القانون وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

تزوير في محررات رسمية

والجدير بالذكر أن أمر الإحالة قذف المتهمين لقاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطريق الإذاعة، بأن أسندا له وقائع تتصل بعمله الوظيفي وهي أمور إن صدقت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه، بأن أسندا إليه عبر منصتهما الإعلامية بقناتي الشرق ومكملين عبارات مفادها ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية، وإخلاله بواجبات وظيفته استجابة لتوصية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.