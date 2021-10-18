/656775/فيديو-على-فيسبوك-يكشف-حقيقه-تعدي-عامل-على-زوجته-في-الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية غموض تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأثنين، تعدى أحد الأشخاص على سيدة بالإسكندرية، بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط المتهم بالتعدى على زوجته فى سيدى بشر بالإسكندرية

موقع التواصل الاجتماعي

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبالأنتقال والفحص أتضح أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة المنتزه أول، من السيدة المشار إليها «ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، مقيمة بدائرة القسم ضد زوجها»، «عامل، مقيم بذات العنوان».

اعتراف المتهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في استهداف والقبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر خلافات بينهما.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شاب المتهم بقتل والده بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء تنظيف وصيانة فرد خرطوش بمنطقة الشوبك بدائرة مركز شرطة البدرشين.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري رش خرطوش ولقي مصرعه متأثراً بإصابته ومقيم بمنطقة الشوبك بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص أتضح أنه أثناء قيام نجل المتوفي بصيانة وتنظيف سلاح ناري فرد خرطوش غير مرخص، خرجت طلقة استقرت في جسد والده وتسببت في وفاته، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

اعتراف المتهم

فيما نجحت القوات في إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وبمواجهته أمام رجال المباحث أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه سالف الذكر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.