/656776/وزير-الشباب-والرياضة-من-البرلمان-يوجد-اتفاق-علي-تعديل-شامل-لقانون-الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك اتفاق علي تعديل شامل لقانون الرياضة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون مد مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الهيئات الرياضية، فذلك لانها فترة استثنائية، حيث تنتهي المدة المقررة حاليا في 31 من شهر أكتوبر الجاري.

دوت الخليج

وتابع: "الجانب الرقابي موجود ونقوم به في ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأي تدخل من الجهة التنفيذية يكون وفقا للدستور والقانون، وكل خطواتنا تتم وفقا للقوانين الدولية وتنسيقا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد الكرة قدم استقالته في عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدا لإجراء الانتخابات، وكلامي لا يعني أنها فزاعة".

وحول تساؤلات البعض من النواب عن دور هاني أبو ريدة في إدارة اتحاد كرة القدم، قال الوزير: "هاني أبو ريدة ليس له أي صفة رسمية في الاتحاد بعد استقالته".

وعن وجود مخالفات في اتحاد الكرة، قال الوزير: "شكلنا لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة، وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة"