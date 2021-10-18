وزير العدل: تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للقضاة المتميزين «صور»

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قال وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الإثنين، إن تكريم المتميزين من شباب القضاة يعكس الدور الكامل لتكامل منظومة التقاضي بغية تحقيق العدالة بين الناس.

دوت الخليج

وعقدت وزارة العدل مساء اليوم 28/10/2021، حفلا لتكريم شباب القضاة الأكثر تميزا خلال الفترة الماضية من كافة الجهات القضائية بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان ورؤساء الهيئات القضائية.

أضاف مروان أن الجمهورية الجديدة تقوم على العلم وتنهض بالعمل وتصون الحريات وتوفر الحياة الكريمة لكل مواطن؛ لذا كان الحرص على تكريم للشباب المتميزين من الجهات القضائية للعام الثاني على التوالي لترسيخ هذه المفاهيم لغرس التنافس والتشجيع على التفوق والتميز. وطالب مروان شباب القضاة أن يسيروا على نهج وخطى شيوخ القضاة معربا عن تقديره لكل شيوخ القضاء ورموزه.

وتوجه وزير العدل المستشار عمر مروان بالتحية لكل أعضاء النيابة العامة وكافة العاملين بالجهات القضائية.

وقال وزير العدل إنه تم تخصيص عدد 1136 وحدة سكنية للقضاة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لشباب القضاة.

وزير العدل: تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للقضاة المتميزين

كان عُقد المؤتمر بحضور كل من المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

كما حضر كل من المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار حماده الصاوي النائب العام والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية والمستشار صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري والمستشار إبراهيم محمد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار طارق الفقي نائب رئيس هيئة القضاء العسكري والمستشار ايمن البقلاوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.