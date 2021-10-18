وزير الشباب عن مخالفات اتحاد الكرة: تم تشكيل لجنة.. وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة «فيديو»

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كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجود توافق على تعديل لقانون الرياضة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون مد مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الهيئات الرياضية، فذلك لانها فترة استثنائية، حيث تنتهي المدة المقررة حاليا في 31 من شهر أكتوبر الجاري.

دوت الخليج

وزير الشباب عن مخالفات اتحاد الكرة: تم تشكيل لجنة.. وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، والمخصص لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة بشأن مخالفات اتحاد الكرة.

وبشأن الدور الرقابي للوزارة وخصوصا على اتحاد كرة القدم، قال وزير الشباب والرياضة: الجانب الرقابي موجود ونقوم به في ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأي تدخل من الجهة التنفيذية يكون وفقا للدستور والقانون.

وزير الشباب والرياضة: كل خطواتنا تتم وفقا للقوانين الدولية وتنسيقا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم

وتابع وزير الشباب والرياضة:” كل خطواتنا تتم وفقا للقوانين الدولية وتنسيقا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد الكرة قدم استقالته في عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدا لإجراء الانتخابات، وكلامي لا يعني أنها فزاعة”.

وعن دور هاني أبو ريدة، في إدارة اتحاد كرة القدم، قال الوزير: ليس له أي صفة رسمية في الاتحاد بعد استقالته.

وبشأن وجود مخالفات في اتحاد كرة القدم، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة، وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة.