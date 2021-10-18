«عايزين انتخابات مش عايزين كباب وكفتة».. برلماني يطالب اتحاد الكرة بدفع المتأخرات للضرائب «صور»

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دوت الخليج يرصد مطالبات النائب محمد ماهر باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة الشباب والرياضة، في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على اتحاد الكرة.

وشدد النائب محمد ماهر على ضرورة تحويل ملف متأخرات اتحاد الكرة للنيابة لكون اموال الضرائب تعد مال عام .

وتساءل النائب :" هل سيجري انتخابات للاتحاد ام سنري كبابة وكفتة ".

يشار إلى أن المهندس اشرف رشاد قد أكد أن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان ، بأنه في سماء اعلي من المحاسبة والمراقبة، لافتا الي أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب تم توجيه الدعوة اكثر من مرة للمهندس هاني ابو ريدة الذي كان يرفض الحضور دائما .

واوضح خلال اجتماع لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلبات احاطة ضد فساد اتحاد الكرة ، ان النواب ممثلين عن الشعب المصري ، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن اسباب عدم حضور هاني ابوريدة للجنة ، كام رد الوزارة انه تم توجيه الدعوة له ، متسائلا : كيف كان يظن انه خارج ولاية الدولة المصرية .

وأضاف: كيف لاتحاد الكرة الا يريد لمجلس النواب الذي يمثل ضمانة للشعب المصري ، يمارس صلاحياته من خلال نوابه ويقول مسئولون الاتحاد دائما : لسنا تابعين لكم ولا تابعين الي الوزارة ولا اللجنة ليس لها سلطة علي اتحاد الكرة .

وتابع : اتحاد الكرة في سماء اعلي من المحاسبة والمراقبة حتي في الفشل الذريع في امم افريقيا لم نحاسبهم وتساءل كيف نوقف عن هذا الاعتداء السافر علي الكرامة المصرية والدولة المصرية.

وأشار رشاد ، الي اننا نحترم المواثيق الدولية ولكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية علي تلك الاتحادات لابد من مراقباتها .

وأختتم حديثه ، : أشكر النائب محمود حسين علئ فى الجرأة في مناقشة طلبات الاحاطة " وتابع :" نحن امام نقطة فاصلة يجب ان نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة علي الاتحاد ".