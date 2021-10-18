/656780/ضحكتها-كانت-حلوة-حسن-الرداد-يتذكر-دلال-عبد-العزيز-بإحدى-مشاهدها-الكوميدية

أعرب النجم حسن الرداد عن اشتياقه وافتقاده لحماته النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرًا إلى أنها المنبع الأساسي للضحك والبهجة.

دوت الخليج يرصد افتقاد الفنان حسن الرداد لحماته الراحلة النجمة دلال عبد العزيز

نشر الرداد مقطع فيديو لدلال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وهي بإحدى مشاهدها الكوميدية بمسلسل «سابع جار».

حسن الرداد يعرب عن اشتياقه لدلال عبد العزيز

وعلق حسن الرداد على الفيديو متأثرًا: "حبيبتي الله يرحمها كانت ضحكتها حلوة وكريزة الضحك بتجليها في اي وقت.. كويس أن الممثلين فضلوا مكملين".

حسن الرداد يتسلم جائزة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكلمة مؤثرة

هذا وقد تسلم الفنان حسن الرداد، تكريم الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز في مهرجان الفضائيات العربية بدورته ال 12، نيابة عن بناتهما الفنانة دنيا وإيمي.

حسن الرداد يعتذر عن عدم حضور إيمي ودنيا

ألقى الفنان حسن الرداد كلمة أثناء تسلمه التكريم قائلًا: "في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا هما مقدروش ييجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجايزة، وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء."

وأضاف: "عايز أقول إن أنا بالنسبالي حمايا العزيز الأستاذ سمير غانم، وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز هما نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وآخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس. وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من في الفترة اللي فاتت دي من سؤالهم، سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا."

وفاة دلال عبدالعزيز

الجدير بالذكر أنه أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس من شهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.