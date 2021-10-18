/656781/جدل-باجتماع-لجنة-الشباب-بالبرلمان-بسبب-مستحقات-الضرائب-لدى-اتحاد-الكرة

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، جدلا واسعا بين الأعضاء، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التزام الاتحاد بسداد الضرائب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رياضة البرلمان بشأن مخالفات اتحاد الكرة

مخالفات اتحاد الكره

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مخالفات مالية بانحاد الكرة، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الأوليمبية.

وقال محمود حسين، رئيس اللجنة: "عايزين نسدد الضرائب مش بنعمل مباريات كلامية"، متابعا: احنا بنتكلم في مستحقات الدولة، ونعلم ان متوفر في خزينة الاتحاد ما يكفي من أموال لسداد تلك المستحقات.

وأوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بدفع كامل مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة.

هذا ووافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

ونصت المادة الأولي علي الآتي:-

" استثناءا من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.