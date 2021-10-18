/656786/المشدد-7-سنوات-لعامل-فرن-تعدى-على-طفلة-بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل، اليوم الإثنين، عامل بمخبز بالسجن المشدد 7 سنوات، لتعديه على طفلة خلال ذهابها لشراء الخبز من مكان عمله.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عامل بفرن يتعدى على طفلة وحاول هتك عرضها بالشرقية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أحال المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، «ال م ع» عامل بمخبز لقيامه بالتحايل على المجني عليها « غ ه ر» طفلة أثناء تواجده بمحل عمله حيث حضرت الطفلة لشراء الخبز، فقام بإبعادها عن أعين المارة ووضع يده على أجزاء من جسدها تعد عورة لديها، محاولا تجريدها من ملابسها إلا أن الطفلة لاذت بالفرار، وكان قاصدا من ذلك هتك عرضها.

محكمة جنايات الزقازيق

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهم وإحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 1537 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة بلبيس والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق أخر قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الاثنين، بمعاقبة الإعلاميين الإخوانيين الهاربين معتز مطر المذيع بقناة الشرق وحسام الشوربجي المذيع بقناة مكملين، غيابيا، بالسجن المشدد 15 لكل منهما، لإدانتهما بإهانة قاضٍ بمحكمة الزقازيق الابتدائية، والتشكيك فى أحكام القضاء عبر القنوات الإخوانية التى يعملان بها، والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية إلى نوفمبر عام 2019، بإحالة المستشار خالد ضياء، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم 2470 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 1719 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 176 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها معتز مطر، 47 عاما، مذيع بقناة الشرق، وحسام الشوربجى، 38 عاما، مذيع بقناة مكملين، إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهما.

جماعة الإخوان الإرهابية

وجاء في أمر الإحالة الاتهامات الآتية، انضمام المتهمين لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم، وقيامهما بالترويج بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر شبكة المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان، وأذاعا عمدا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناتي مكملين والشرق، أخبارا وإشاعات كاذبة بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية لقمع مباشري العمل السياسي المعارض لنظام الحكم، وإصدار أحكام قبلهم وآخرين بالمخالفة لما يقضي به القانون وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.