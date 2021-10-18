بعد عرضه في الجونة..السينمات المصرية تستقبل فيلم «ريش» بهذا الموعد

/656788/بعد-عرضه-في-الجونةالسينمات-المصرية-تستقبل-فيلم-ريش-بهذا-الموعد

تألق الفيلم المصري «ريش» بعدد من المهرجانات الدولية أخرهم بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسه بعد عرضه مساء أمس ضمن فاعليات المهرجان التي انطلق منذ يوم 14 من شهر أكتوبر المنقضي.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم ريش بالسينما في مصر

وتستقبل السينمات المصرية فيلم «ريش» في صالتها بداية من شهر ديسمبر المقبل، أنى ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بالمهرجانات وحصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية.

ويعد فيلم «ريش» أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير.

قصة فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

جوائز حصدها فيلم ريش

الجدير بالذكر، أنه عاش فيلم «ريش» فترة تألق ونجاح باهرة بعد عرضه بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 74 المقام في دولة فرنسا، اذ أنه استطاع الفوز في مسابقة أسبوع النقاد وحصد على الجائزة الكبرى للمهرجان والتي تقدر بـ 15 ألف يورو.

وبعدها كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة، عن عرض فيلن «ريش» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، كما أعلنت دكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقاقة، تكريمها للفيلم بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بالهرم، بعد فوزهم بجائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل عمل أول في الأقسام الموازية بمهرجان كان السينمائي، وأيضا الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي.

الجدير بالذكر، الفيلم من إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه (33 عاما) الذي ساهم في كتابته أيضا. وتخرج الزهيري في المعهد العالي للسينما.