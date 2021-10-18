/656789/رئيس-رياضة-النواب-منفعلا-علي-أحمد-مجاهد--عندما-يتحدث-رئيس-اللجنة-يجب-أن-تسمع-منه-المعلومة-للنهاية-ولا-تؤول-حديث-النواب

انفعل الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة علي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، بسبب رد الاخير علي مطالب النواب ، بضرورة سرعة سداد الضرائب المستحقة للدولة المصرية .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ضد مخالفات اتحاد الكرة حيث بدأ الخلاف عندما طالب النواب ، اتحاد الكرة بضرورة الالتزام بسداد الضرائب فعقب مجاهد قائلا : الاندية مديونة للاتحاد فهل نغلقها " فرد رئيس لجنة الشباب ، علي مجاهد قائلا :" لك كل الاحترام في اللجنة ولكن لا تأول حديث النواب وتقول ما لم يقوله فلم يطلب احد غلق الاندية ".

وشهد الاجتماع ايضا انفعال رئيس لجنة الشباب الدكتور محمود حسين ، علي رئيس اللجنة الثلاثية حيث اراد احمد مجاهد مقاطعة رئيس اللجنة فعقب الاخير عليه قائلا :" لما يكون في رئيس لجنة بيتحدث لابد ان تسمع منه المعلومة للنهاية ".

ووجه عدد من النواب انتقادات لاتحاد الكرة بسبب المبلغ الذي يتقاضاه المدير الفني للاتحاد فينجادا ، حيث أشار احد النواب أن فينجادا يحصل علي 65 الف يورو شهريا ، وهو ما تم نفيه من احمد مجاهد قائلا : " فينجادا يتقاضي 25 ألف يورو " فعقب احد النواب متهكما :" 25 الف يورو فقط ".

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أنه لايري فرق يين فينجادا والدكتور محمود سعد المدير الفني السايق للاتحاد سوي المبلغ المالي المرتفع ، متسائلا هل هناك خطة واستراتيجية يضعها فينجادا".

من جانبه قال المهندس احمد مجاهد ، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، إن جميع الاتحادات الكبيرة تتعاقد مع مديرين فنيين ، ونحن اتحاد عريق سنحتفل خلال ايام بمرور 100 سنة علي تأسيس الاتحاد ، كما ان التعاقد مع مدير فني هي رؤية فنية ، حيث تعاقدنا مع دكتور في مجال كرة القدم وحدث لدينا طفرة كبيرة في معظم الالعاب، وأضاف مجاهد سنسلم المجلس المنتخب طبقا الاجراءات السليمة ، اتحاد متكامل بخطة عمل متكاملة .