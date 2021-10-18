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/656789/رئيس-رياضة-النواب-منفعلا-علي-أحمد-مجاهد--عندما-يتحدث-رئيس-اللجنة-يجب-أن-تسمع-منه-المعلومة-للنهاية-ولا-تؤول-حديث-النواب
انفعل الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة علي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، بسبب رد الاخير علي مطالب النواب ، بضرورة سرعة سداد الضرائب المستحقة للدولة المصرية .
دوت الخليج
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ضد مخالفات اتحاد الكرة حيث بدأ الخلاف عندما طالب النواب ، اتحاد الكرة بضرورة الالتزام بسداد الضرائب فعقب مجاهد قائلا : الاندية مديونة للاتحاد فهل نغلقها " فرد رئيس لجنة الشباب ، علي مجاهد قائلا :" لك كل الاحترام في اللجنة ولكن لا تأول حديث النواب وتقول ما لم يقوله فلم يطلب احد غلق الاندية ".
وشهد الاجتماع ايضا انفعال رئيس لجنة الشباب الدكتور محمود حسين ، علي رئيس اللجنة الثلاثية حيث اراد احمد مجاهد مقاطعة رئيس اللجنة فعقب الاخير عليه قائلا :" لما يكون في رئيس لجنة بيتحدث لابد ان تسمع منه المعلومة للنهاية ".
ووجه عدد من النواب انتقادات لاتحاد الكرة بسبب المبلغ الذي يتقاضاه المدير الفني للاتحاد فينجادا ، حيث أشار احد النواب أن فينجادا يحصل علي 65 الف يورو شهريا ، وهو ما تم نفيه من احمد مجاهد قائلا : " فينجادا يتقاضي 25 ألف يورو " فعقب احد النواب متهكما :" 25 الف يورو فقط ".
من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أنه لايري فرق يين فينجادا والدكتور محمود سعد المدير الفني السايق للاتحاد سوي المبلغ المالي المرتفع ، متسائلا هل هناك خطة واستراتيجية يضعها فينجادا".
من جانبه قال المهندس احمد مجاهد ، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، إن جميع الاتحادات الكبيرة تتعاقد مع مديرين فنيين ، ونحن اتحاد عريق سنحتفل خلال ايام بمرور 100 سنة علي تأسيس الاتحاد ، كما ان التعاقد مع مدير فني هي رؤية فنية ، حيث تعاقدنا مع دكتور في مجال كرة القدم وحدث لدينا طفرة كبيرة في معظم الالعاب، وأضاف مجاهد سنسلم المجلس المنتخب طبقا الاجراءات السليمة ، اتحاد متكامل بخطة عمل متكاملة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس رياضة النواب منفعلا علي أحمد مجاهد : عندما يتحدث رئيس اللجنة يجب أن تسمع منه المعلومة للنهاية ولا تؤول حديث النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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