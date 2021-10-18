شيماء الشايب تحتفل بالمولد النبوي بطرح دعاء «حبيبي يا رسول الله»..فيديو

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طرحت المطربة شيماء الشايب دعاء جديد احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف والتي تزامنت مع اليوم الإثنين، من كلمات الشاعر نور سليمان، وألحان والدها شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى، منتج فنى حسام محمد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية حبيبي يا رسول الله

واتت كلمات الدعاء في مدح الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فقالت: “حبيبي يا رسول الله محمد يابن عبد الله، أنا واقفة علي بابك بزور قبرك ومحرابك، وبدعي ودعوتي لله يشيل عنا البلاء والخوف، يطمن قلبنا الملهوف، أكيد في الدنيا دي احنا ضيوف وارواحنا في ايدين الله حبيبي يا رسول الله، بحق حبيبك اقبلنا ونجينا وطمنا، يارب شفاعته تشملنا وفي الجنة صحبا معاه حبيبي يا رسول “.

احتفالات نجوم الفن بالمولد النبوي الشريف

وتحتفل المطربة لطيفة بالمولد النبوي من خلال طرح أغنية جديدة بعنوان «أشرف الأعراب»، والتي روجت لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “انستجرام”، من خلال نشر بوستر العمل والتعليق عليه: “قريباً ... محَمَّدٌ أَشْرَفُ الأعْرَابِ والعَجَمِ، من كلمات الإمام البوصيري من برده المديح والحان وتوزيع اسلام صبري .. القصيدة المحمدية”.

بينما يستعد الفنان إيهاب توفيق للتألق من خلال حفل غنائي جديد في مصر داخل الأوبرا على خشبة مسرح النافورة وذلك في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري أي في مساء اليوم، ويأتي هذ الحفل ضمن فاعليات الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

ي حين اقتصر احتفال صلاح عبد الله على تهنئة المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف بطريقته الخاصة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ كتب: “المولد النبوي الشريف وكل عام وكل الطيبين أطيب والصادقين أصدق والحلوة قلوبهم أحلى وأحلي”.

رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

وكان قد بعث الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية..

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه - سائلين المولى عز وجل أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

وأضاف رئيس اتحاد الإذاعات قائلًا: أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم وعلى شعبنا العظيم ووطننا الغالي مصـر وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات.