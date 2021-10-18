/656791/ملخص-مؤتمر-يورجن-كلوب-قبل-مواجهة-ليفربول-واتليتيكو-مدريد-محمد-صلاح-أفضل-لاعبي-العالم-مواجهة-الغد-ليست-سهله-على-الفريقين-سعيد-بعودة-فان-دايك-وجوميز

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الفرعون المصري محمد صلاح، يستحق جائزة الكرة الذهبية، لموسم 2021 وذلك من ناحية الأداء، وتسجيل الأهداف، وعن مواجهة اتليتيكو مدريد في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا غداً على ملعب الأتليتك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول واتليتيكو مدريد، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق غداً في الساعة التاسعة مساء، على ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

تصريحات يورجن كلوب

‏وقال: "فوز صلاح بالكرة الذهبية؟ لا أعرف ماهي الآلية للفوز بها، اذا كانت بناءًا على الوصول لنهائي الابطال وتسجيل الاهداف فسيكون الأمر صعبًا لكن اذا كان الامر متعلقًا بالاداء لعدة سنوات فهو يستحق بصراحة".

‏وواصل: "في ليفربول نعلم دومًا ان صلاح يحصل على التقدير والإشادة، لا اعرف بشأن العامة، صلاح قدم اداء عالي المستوى لعدة سنوات، اكتبوا ما تشاؤون من مديح لصلاح لكن الان لدينا اتليتكو".

‏وأضاف: "انا شخص إيجابي لكن ليس اني متفائل اننا سنضع اتليتكو في جيبنا، انه ملعب وفريق صعب، نعلم ذلك".

‏وزاد: "الان العالم بحال افضل وآمل ان نظهر امام اتليتكو ما تعلمناه ضدهم من تلك المواجهتين، لقد تغيروا قليلاً لذا نواجه فريق مختلف لكن ليس أضعَف، لقد حققوا لقب الدوري وهو ليس بشيء سهل، اتليتكو يعرفون كيف يفوزون بالمباريات".

‏وواصل: "لا نفكر بمستوانا الرائع خارج انفيلد هذا الموسم، لا نفكر ان هنالك اختلاف بالاداء بين المباريات على انفيلد او خارجه سوى اننا نستمتع باللعب على أرضنا أكثر لأنه موطننا لكن هذا ليس بفارق كبير".

‏وأضاف: "تسجيل ثلاث اهداف ضد اتليتكو؟ هذا امر مستبعد، لا اعلم متى تلقوا ثلاث اهداف على أرضهم اصلاً".

‏وأشار: "كيرتيس جونز لن يسافر معنا، لقد شارك بعمليات الإحماء فقط وتدرب لوحده وسيبقى في ليفربول ليقوم بتدريبات أكثر كي يكون جاهزًا للعب ضد اليونايتد".

‏وواصل: "فيرمينو كان عنصرًا كبيرًا من تطور هذا الفريق، إنه لاعب مهم وهو الرابط بالفريق على ارض الملعب".

‏وتابع: "انا لا اخجل من مدح فيرمينو دومًا، اذا نسيتم فأذهبوا واقرأوا ما قلته عنه بالسابق، انا امدحه دومًا".

‏وأضاف: "لقد اُصيب فيرمينو في اغسطس ولم يساعده ذلك إطلاقًا لكنه سجل ثلاث اهداف بمباراة واحدة وهذا شيء كبير، إنه مهاجمنا الوهمي والأكبر من ذلك فهو لاعب مهم جدًا جدًا جدًا لنا".

عقد محمد صلاح مع ليفربول

‏وزاد: "تجديد عقد صلاح؟ لا اعلم. سنرى".

‏وواصل: "يبدو اتليتكو كبطل محتمل لليغا مجددًا، إنهم يؤمنون بفكرة النجاح وحسب بغض النظر عن الأسلوب او الاداء وهكذا هم".

‏وتابع: "انتقادي لاتليتكو بعد مواجهتنا ضدهم؟ كنت غاضبًا من الكثير من الاشياء وشعرت بخيبة أمل، كان علينا التركيز على كرة القدم في ظروف عالمية صعبة، اتليتكو كان لديه فريق رائع ودافعوا بقوة لذلك خرجت بتلك التصريحات".

‏وأشار: "اتليتكو كان فريقًا عالميًا ودافعوا بقوة بآخر لقاء ضدنا".

‏وأردف: "فيرجل؟ نريد جميع لاعبينا ان يلعبوا بأسلوبنا وهنالك دومًا الفكرة الأساسية التي نقوم عليه لكن كلما تحسّن اللاعبين كلما كان من الأفضل لك اللعب".

ليفربول الموسم الماضي

‏وأضاف: "عانَينا الموسم الماضي ليس من غياب فيرجل وحسب بل ايضًا غياب ماتيب وجوميز ولم يكن لدينا كوناتي، لعبنا كرة قدم جيدة أحيانًا لكن بالطبع وجود فيرجل يساعدك كثيرًا".

‏وأكمل: "اتليتكو مختلف؟ نعم بلاعبين جدد ونظام مختلف نوعًا ما. انهم فريق مميز لكنهم لايهتمون سوى لحصد النتائج، من المذهل كيف يبقيهم سيميوني معًا بهذه القتالية، لذا لا انتقد اتليتكو".

‏وواصل: "يمكنني الحديث عن فيرجل وصلاح طوال الوقت لكن مع ذلك لو لعبنا الموسم الماضي بوجود ماتيب وغوميز على الأقل لكان الوضع مختلفًا تمامًا، جميع لاعبي هم كبار".

‏واختتم: "يوم غد لدينا أصعب التحديات بكرة القدم الأوروبية، اتليتكو تعجبهم مباريات كهذه لذا فلنوجههم".