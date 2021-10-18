وأضافت أنه تم البدء بأوغندا، لاسيما أنها من دول حوض النيل ودولة مستقرة ومصر لها تواجد مهم جدا بها، مشيرة إلى أن مقطاعة جينجا مهمة جدا من نواحى كثيرة.
ولفتت إلى أنه تم بناء المركز الطبى بمشاركة وزارة الرى ووزارة الداخلية والصحة، مشيدة بالتعاون من القيادة الأوغندية.
من جانبه، قال الدكتور سامح حنين، استشارى جراحة العظام فى المركز الطبى المصرى بأوغندا، إن الفريق الطبى يقوم بعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وبالتالى قسم جراحة العظام مجهز بأحدث الأجهزة للتعامل مع الإصابات الخطيرة التى تأتى عن طريق الحوادث.
وتابع أنه يتم التعامل مع مرضى العظام بالمركز عن طريق التعامل مع الخشونة الذين يعانون منها، مثل إلتهابات المفاصل، خاصة أن أوغندا منتشر بها أنيميا الخلايا المنجلية، لهذا يتم التعامل معه عن طريق مجموعة مميزة من الأشعة التى تساعد فى تلك الحالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح المركز الطبى AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة جينجا الأوغندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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