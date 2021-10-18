افتتاح المركز الطبى AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة جينجا الأوغندية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مديحة خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة أفرى فارم، إن المساهمين فى الشركة وطنيين، بتعاون من شركات قطاع حكومى وشركات قطاع خاص، مشيرة إلى أنه تم البدء بإنشاء المركز الطبى أفرى ايجيبت عندما قام الرئيس السيسى بتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى.





وأضافت أنه تم البدء بأوغندا، لاسيما أنها من دول حوض النيل ودولة مستقرة ومصر لها تواجد مهم جدا بها، مشيرة إلى أن مقطاعة جينجا مهمة جدا من نواحى كثيرة.

ولفتت إلى أنه تم بناء المركز الطبى بمشاركة وزارة الرى ووزارة الداخلية والصحة، مشيدة بالتعاون من القيادة الأوغندية.

من جانبه، قال الدكتور سامح حنين، استشارى جراحة العظام فى المركز الطبى المصرى بأوغندا، إن الفريق الطبى يقوم بعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وبالتالى قسم جراحة العظام مجهز بأحدث الأجهزة للتعامل مع الإصابات الخطيرة التى تأتى عن طريق الحوادث.

وتابع أنه يتم التعامل مع مرضى العظام بالمركز عن طريق التعامل مع الخشونة الذين يعانون منها، مثل إلتهابات المفاصل، خاصة أن أوغندا منتشر بها أنيميا الخلايا المنجلية، لهذا يتم التعامل معه عن طريق مجموعة مميزة من الأشعة التى تساعد فى تلك الحالات.