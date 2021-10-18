رئيس لجنة ”شباب النواب”: اتحاد الكرة ليس عزبة ولن نسمح بإدارته من...

قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن عدد كبير من طلبات الإحاطة التى قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، إلى وجود 27 طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصرى، وأضاف: "لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة".

وتابع رئيس اللجنة: "ليست عزبة وإنما اتحاد يدير أهم لعبة رياضية في مصر، وهى كرة القدم، ومجلس النواب من حقه مناقشة آى مخالفات، ونحن نعبر عن الشعب، وهناك مواطنين تقدموا ببلاغات فى النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث لصالح المواطن ولصالح اتحاد الكرة المصرى".

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة: لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الإصلاح ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية، والحكومة لم تتدخل ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات".

وأضاف رئيس اللجنة: "مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصرى، وكنا ننتظر حلول عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية ولكن لم يحدث هذا ولا ما نطالب به يحدث في العلن وليس فى الخفاء.

وينعقد الاجتماع بحضور وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.