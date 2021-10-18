شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، افتتاح المركز الطبي AFRI Egypt "أفرى ايجيبت" للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" الأوغندية. وألقت الدكتورة هالة زايد كلمة خلال فعاليات الافتتاح للمركز الطبي المصرى AFRI Egypt. وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت صباح اليوم الإثنين، إلى جمهورية أوغندا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الوزيرة فور وصولها المطار، كل من، قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية باوغندا. أجرت قناة "إكسترا نيوز"، جولة داخل المركز الطبي المصرى "أفرى إيجيبت"، للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" في دولة أوغندا بعد افتتاحه اليوم. وعرضت الجولة تفاصيل العمل داخل المركز الطبي الجديد، وأبرز الخدمات الطبية التي يقدمها ودوره في دعم الرعاية الصحية في أوغندا، حيث يسعى المركز لتقديم خدمات طبية متنوعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة لـ"إكسترا نيوز" بالمركز الطبى المصرى فى أوغندا بعد افتتاحه من وزيرة الصحة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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