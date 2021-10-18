افتتاح المركز الطبي AFRI Egypt "أفرى ايجيبت" للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" الأوغندية

قالت الدكتورة مديحة خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة أفرى فارم، إن المساهمين فى الشركة وطنيين، بتعاون من شركات قطاع حكومي وشركات قطاع خاص، مشيرة إلى أنه تم البدء بإنشاء المركز الطبي عندما قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتولي رئاسة الإتحاد الإفريقي.

وأضافت أنه تم البدء بأوغندا، حيث أنها من دول حوض النيل ودولة مستقرة ومصر لها تواجد مهم جدا، لافتة إلى أن مقطاعة جينجا مهمة جدا من نواحي كثيرة، معقبة: “الكل شارك علشان يتبني المركز، من وزارة الرى ووزارة الداخلية والصحة.. لأن إحنا بنقدم خدمات كثيرة تمثل صحة مصر والآخرين، إضافة إلى تعاون من القيادة الأوغندية ورحبوا جدا بالأمر”.

من جانبه، قال الدكتور سامح حنين، استشارى جراحة العظام فى المركز الطبي المصري بأوغندا، إن الفريق الطبي يقوم بعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وبالتالي قسم جراحة العظام مجهز بأحدث الأجهزة للتعامل مع الإصابات الخطيرة التي تأتي عن طريق الحوادث.

وتابع أنه يتم التعامل مع مرضي العظام بالمركز عن طريق التعامل مع الخشونة الذين يعانون منها، مثل إلتهابات المفاصل، خاصة أن أوغندا منتشر بها أنيميا الخلايا المنجلية، لهذا يتم التعامل معه عن طريق مجموعة مميزة من الأشعة التي تساعد فى تلك الحالات