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/656812/النواب-يهاجمون-احمد-مجاهد-ويطالبون-باحالة-مخالفات-اتحاد-الكرة-للنيابة-واتهامات-للاتحاد-في-تسبب-متاعب-لمحمد-صلاح
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجوم حاد علي احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة لادارة اتحاد الكرة ، بسبب ما وصفوه بالتعالي علي اعضاء مجلس النواب.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من 27 نائب متعلقة بفساد اتحاد الكرة .
وهاجم الئانب ايهاب الطماوي ، وكيل اللجنة التشريعية المهندس احمد مجاهد قائلا :" من اول ما جلس علي المنصة وجميع النواب يشعرون انه يستهين بالنواب وانه شخص مصري فوق الدستور والقانون ".
وتابع :" انت حاطط ايدك علي خدك ووكيل اللجنة التشريعية بيتحدث معاك .. اكيد حد قالك روح هناك جلسة وهتعدي ".
وعقب المهندس احمد مجاهد عي انتقادات النائب ايهاب الطماوي قائلا : مش فاهم اقعد ازاي " فعقب الطماوي :" انت كمان بتشوح لي .. لن اترك طلب الاحاطة الخاص بي وسيتم احالته للنيابة ".
وشدد عدد من اعضاء مجلس النواب ، علي ضرورة احالة جميع طلبات الاحاطة الي النيابة العامة .
فيما انتقد النائب خالد بدوي ، طريقة تعامل المهندس احمد مجاهد ، مع اعضاء المجلس مؤكدا ان الجميع يعلم انه حينما يذكر اتحاد الكرة يتم ذكره بالفساد .
واضاف بدوي ، ان محمد صلاح الذي نجح في رفع اسم مصر لم يسلم من مشاكل اتحاد الكرة ، مما ادي الي تدهور مستواه في الموسم الماضي وما قبله ، متابعا : " يجب علي مسئول اتحاد الكرة الا يكون ممتعض في وجوده في اعلي مؤسسة تشريعية في الدولة المصرية ".
وانتقد النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي ، طريقة تعامل المهندس احمد مجاهد مع النواب متقدا رئيس اتحاد الكرة : " انت بتدير عزبة ".
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