/656812/النواب-يهاجمون-احمد-مجاهد-ويطالبون-باحالة-مخالفات-اتحاد-الكرة-للنيابة-واتهامات-للاتحاد-في-تسبب-متاعب-لمحمد-صلاح

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجوم حاد علي احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة لادارة اتحاد الكرة ، بسبب ما وصفوه بالتعالي علي اعضاء مجلس النواب.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من 27 نائب متعلقة بفساد اتحاد الكرة .

وهاجم الئانب ايهاب الطماوي ، وكيل اللجنة التشريعية المهندس احمد مجاهد قائلا :" من اول ما جلس علي المنصة وجميع النواب يشعرون انه يستهين بالنواب وانه شخص مصري فوق الدستور والقانون ".

وتابع :" انت حاطط ايدك علي خدك ووكيل اللجنة التشريعية بيتحدث معاك .. اكيد حد قالك روح هناك جلسة وهتعدي ".

وعقب المهندس احمد مجاهد عي انتقادات النائب ايهاب الطماوي قائلا : مش فاهم اقعد ازاي " فعقب الطماوي :" انت كمان بتشوح لي .. لن اترك طلب الاحاطة الخاص بي وسيتم احالته للنيابة ".

وشدد عدد من اعضاء مجلس النواب ، علي ضرورة احالة جميع طلبات الاحاطة الي النيابة العامة .

فيما انتقد النائب خالد بدوي ، طريقة تعامل المهندس احمد مجاهد ، مع اعضاء المجلس مؤكدا ان الجميع يعلم انه حينما يذكر اتحاد الكرة يتم ذكره بالفساد .

واضاف بدوي ، ان محمد صلاح الذي نجح في رفع اسم مصر لم يسلم من مشاكل اتحاد الكرة ، مما ادي الي تدهور مستواه في الموسم الماضي وما قبله ، متابعا : " يجب علي مسئول اتحاد الكرة الا يكون ممتعض في وجوده في اعلي مؤسسة تشريعية في الدولة المصرية ".

وانتقد النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي ، طريقة تعامل المهندس احمد مجاهد مع النواب متقدا رئيس اتحاد الكرة : " انت بتدير عزبة ".