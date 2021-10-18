رئيس رياضة النواب لـ احمد مجاهد: "متغيرش الحقائق" وأموال إتحاد الكره أموال عامة«فيديو وصور»

/656792/رئيس-رياضة-النواب-لـ-احمد-مجاهد-متغيرش-الحقائق-وأموال-إتحاد-الكره-أموال-عامةفيديو-وصور

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة، دعيت بالامس فقط لحضور الاجتماع علما بإن الطلب او الدعوة لم تحدد نقاط المناقشة فى الاجتماع ولكنه حرص على احترام الدعوة وتلبيتها، مؤكدا أن احترام الاتحاد الدولي من احترام الدستور المصري، والذي أكد على احترام القوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن االدستور المصري هو من اقر الاتحادات ولاوائح الاتحادات لابد أن تتبع الاتحادات الدولية، مشيرا إلى انه بالرغم من ان الاتحاد المصري لا يتقاضي مليم من الدولة المصرية.

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اتحاد الكره

وتدخل رئيس رياضة النواب النائب محمود حسين ، لافتا إلى أن هذا الجزء كان بمثابة شماعة للاتحاد مطالبا رئيس الاتحاد بعدم تغيير الحقائق،

وأشار المهندس أحمد مجاهد، إلى أن كل اموال الاتحاد اموال مال عام تخضع للرقابة الطبيعية التي تنطبق على كل مؤسسات الدولة،مضيفا" ليس هناك احد بمعزل عن المحاسبة المالية والادراية ما دام المؤسسة داخل الدولة المصرية، حتي ولو كانت تتبع هيئات دولية".

وتابع محمود حسين ان اللجنة وجهت لاحمد مجاهد رئيس اتحاد الكره، 3 دعوات للحضور خلال فترة تولي عمرو الجنايني، لافتا إلى انه تمت دعوة الاتحاد خلال دور الانعقاد الاول لمجلس النواب، ولكن الاتحاد تعالي على الحضور للمجلس.

اما فيما يخص الضرائب المتعلقة باتحاد الكرة،..أكد المهندس احمد مجاهد ان الاتحاد يدفع مستحقات الضرائب باستمرار، مشيرا الي دفع 10 مليون جنية، اضافة إلى دفع رسم التنمية الذي اقره البرلمان والذي يبدأ من 3 بالمائة إلى 10 بالمائة من عقود اللاعبين، لافتا إلى أن إلاتحاد سدد رسم التنمية عن الاندية التي لم تدفع مستحاقتها للاتحاد مثل النادي المصري او الزمالك، لافتا إلى ان جميع الامور المالية والادراية ليست بعيدة عن الاحالة للنيابة العامة والتحقيق بها .

وقال مجاهد فيما يتعلق باشكاليات كيرلس كارلوس، أن هناك مكافأت وصول ومكافأت مباريات للمدربين، مؤكدا أن باللاوائح الداخلية للأندية نصت على ذلك، وبالرغم من هذا لم يصرف كروش المكافأت الخاصة به.