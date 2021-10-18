/656794/رابطة-الدوري-الإنجليزي-تكشف-عن-جدول-البوكسينج--داي-للموسم-الجاري

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الـ 18 من أكتوبر، عن جدولة بطولة البريميرليج في أيام البوكسينج داي، لموسم 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانطلقت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022 في الـ 13 من سبتمبر الماضي بين آرسنال وبرينتفورد، على ملعب الأخير.

وجاءت جدولة البوكسينج داي:

26 ديسمبر: يوجد مباراة على الاقل

27 ديسمبر: يوجد مباراة

28 ديسمبر: يوجد مباراة

29 ديسمبر: يوجد مباراة

30 ديسمبر: يوجد مباراة

31 ديسمبر: راحة

1 يناير: يوجد مباراة

2 يناير: يوجد مباراة

3 يناير: يوجد مباراة

ما هو البوكسينج داي ؟

هو يوم عطلة رسمية يحتفل به الجميع في المملكة المتحدة ويكون دائمًا يوم 26 ديسمبر، وعلى عكس جميع الدول تقوم إنجلترا بإمتاع الشعب الإنجليزي بالمباريات التي تقام خلال الفترة التي تعقب أعياد الميلاد.

كانت تقام المباريات في الماضي خلال يوم الكريسماس في إنجلترا ولكن أصبح الأمر غير مرحب به بسبب الزيارات والأحتفالات لذلك كان موسم 1957-1958 هو آخر مواسم التي تقام فيها المباريات خلال يوم الكريسماس.

بعد قرار وقف إقامة المباريات خلال يوم الكريسماس أتى البوكسينج داي ليأخذ دوره بداية من الموسم الذي يليه وأصبح عادة في إنجلترا أن تقام المباريات في يوم 26 ديسمبر وهو اليوم الذي يأتي بعد عيد الميلاد مباشرة.

تقام الجولة في الدوري الإنجليزي من كل عام مع مراعاة بعض الأشياء في مباريات البوكسينج بحيث ألا تكون المسافات بعيدة بين الفرق التي تتواجه مع بعضهم البعض وذلك ليتماشي مع تقيلد التجمعات العائلية في فترة الأعياد.

أسباب تسمية البوكسينج داي بهذا الأسم؟

لا توجد حقيقة واضحة لسبب تسمية هذا اليوم بـ البوكسينج داي لكن هناك بعض التفسيرات تقول أن سبب التسمية هو أن الأغنياء يقومون بإعطاء هدايا عيد الميلاد داخل الصناديق للفقراء في هذا اليوم.

وهناك تفسيرات أخرى تقول أنه سمي بالبوكسينج داي بسبب إقامة مباريات الملاكمه في هذا اليوم ولكنه لا يُعد إثبات قوي حسب الصحف الإنجليزية.

لكن الشئ المهم في البوكسينج داي هو إقامة مباريات الدوري الإنجليزي خلال هذا اليوم حيث يستمتع الشعب الإنجليزي بأعياد الميلاد من خلال التسوق صباحاً ومن ثم الذهاب إلى الملاعب لمشاهدة المباريات بعد ذلك.