«أساء لمصر»..هجوم شرس على فيلم ريش بعد عرضه بمهرجان الجونة

/656796/أساء-لمصرهجوم-شرس-على-فيلم-ريش-بعد-عرضه-بمهرجان-الجونة

انسحب عدد كبير من نجوم الوسط الفني من العرض الخاص لفيلم «ريش» والذي انطلق مساء أمس الأحد ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وبمجرد أن بدأ الفيلم بحوالي ساعة وحالة من الغضب سيطرت على الفنانين.

دوت الخليج يرصد سبب غضب الجمهور من فيلم «ريش»

وجاءت تعليق النجوم المنسحبين من عرض الفيلم على النحو الأتي: “مسىء لمصر.. لا يستحق المشاهدة.. يقلب الحقائق”، ولم يقتصر الأمر على النجوم فقط بل سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعى بين الجمهور بسبب الصور المنتشرة من عرض فيلم "ريش" فى مهرجان الجونة

واتهم عدد كبير من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا بأن فيلم «ريش» تعمد الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع، رغم حصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية بالمهرجانات الأخرى، واعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها وكأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

قصة فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

عرض فيلم ريش بالسينمات المصرية

ومن المقرر أن تستقبل السينمات المصرية فيلم «ريش» في صالتها بداية من شهر ديسمبر المقبل، أنى ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بالمهرجانات وحصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية.

ويعد فيلم «ريش» أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير.