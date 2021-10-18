« نزيف على الأسفلت»..مصرع وإصابة 11شخصًا في حوادث مختلفة في المحروسة

/656799/نزيف-على-الأسفلتمصرع-وإصابة-11شخصا-في-حوادث-مختلفة-في-المحروسة

شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث طرق، اليوم الأثنين، ومن أبرزها «وفاة 6 عمال وإصابة شخصين في حادث تصادم بالبدرشين ووفاة شخص اسفل سيارة نقل في المنصورة ووفاة شاب وإصابة سيدة في حادث تصادم بالشرقية».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث اليوم الأثنين

«ضحايا أكل العيش».. وفاة 6 عمال بالبدرشين

رحلة يومية يقطعها عمال أحد المصانع من قرية سقارة مركز البدرشين جنوب الجيزة، في طريقهم إلى مكان عملهم في أكتوبر بحثا عن رزق حلال يغطي تكاليف معيشتهم في ظل غلاء الأسعار وفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مسلسل يومي حلقاته لم تنتهي تبدلت أحداثه، مسجلا حادثا مروعا راح ضحيته 6عمال وأصيب شخصين آخرين.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروع ووجود متوفين ومصابين بالطريق المشار إليه.

اتضح أن سيارة نقل بمقطورة اصطدمت بمؤخرة سيارة بيجو كانت متوقفة على جانب الطريق وتصادف تواجد جرار زراعي أمامها على شكل «كماشة».

ووصفت المعاينة المشهد الأخير للحادث الأليم «البيجو مبقاش ليها أثر» في إشارة إلى تحولها إلى قطعة خردة مع تسجيل ٦ وفيات ومصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج

«حال عودته من العمل»..وفاة شخص اسفل سيارة نقل في المنصورة

شهد طريق المنصورة طناح أسفل كوبرى عثمان للسكة الحديد، وفاة شخص أسفل سيارة نقل، حال عودته من عمله، مستقلا دراجته النارية.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ من الأهالى بوفاة شاب على طريق المنصورة طناح، أسفل كوبرى عثمان للسكة الحديد.

انتقلت على الفور قيادات مركز المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص والأنتقال أتضح مصرع الشيخ «سامى م ر» 28 سنة، حاصل على ليسانس أصول الدين جامعة الأزهر، ومقيم بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.

وأتضح أن الشيخ كان يستقل دراجة نارية تحمل لوحات معدنية، رقم د ا. 9161 وحال عودته من عمله، دهسته سيارة نقل ثقيل تحمل لوحات معدنية رقم د م ب 9896 ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على سائق السيارة المتسبب فى الحادث لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

«كسر في الجمجمة».. وفاة شاب وإصابة سيدة في حادث تصادم بالشرقية

شهد طريق بلبيس أبوحماد بمحافظة الشرقية، اليوم الأثنين، وفاة شاب وإصابة سيدة بكسر في الجمجة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق بلبيس، أبوحماد بمحافظة الشرقية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفى القرين بوصول «إسلام الشبراوى»، 25 عاما مقيم الأسدية دائرة المركز، جثة هامدة، و «هويدا عبد الرحمن»، 50 عاما مقيمة أبوحماد مصابة بكسر بالجمجمة وتم تحويلها إلى مستشفى الأحرار.

وأتضح من التحريات الأولية بوقوع حادث تصادم بطريق «بلبيس، أبوحماد» أمام الريست بين سيارتين الأولى نقل والثانية نصف نقل، مما أسفر الحادث عن مصرع الأول وإصابة الثانية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وعلى الفور تم تحربر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.