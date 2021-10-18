/656800/بدافع-الشرف--حبس-طالب-جامعي-بتهمة-قتل-مقول-ضبطة-في-وضع-مخل-مع-والدته-في-البحيرة

قرر المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، بحبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيقات،بتهمة قتل مقاول عمال بسبب ضبطه في وضع مخل مع والدته، حيث طعنه عدة طعنات نافذة حتى سقط قتيلا.

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وقرر المستشار محمد شتا، مدير نيابة كوم حمادة، بعرض والدة المجني عليه على الطب الشرعي؛ لإثبات ما إذا كان هناك واقعة آثمة بينها وبين المجني عليه من عدمه وقت ارتكاب الجريمة.

كشف لغز العثور على جثة مقاول عمال

ونجحت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، في كشف لغز العثور على جثة مقاول عمال عثر عليه مقتولًا وملقى أمام أحد المنازل بقرية النجاح التابعة لمركز بدر، حيث أتضح قيام «م. ع » طالب جامعي بطعنه بسلاح أبيض«سكين» حتى أرداه قتيلًا بعد أن ضبطه في وضع مخل مع والدته داخل حجرة نومها.

وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بدافع الشرف، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

جثة عرقًا في دمائها

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، من أهالي قرية النجاح بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من العمر غارقًا في دمائه وبه عدة طعنات نافذة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة بدر لمكان البلاغ.

وبالفحص والتحري، اتضح أن الجثة لشخص يدعي« أحمد م. و. س» 32 عامًا، مقاول عمال ومقيم كفر ربيع- تلا منوفية، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمركز كوم حمادة التي باشرت التحقيق مع المتهم.

ارتباط المجني عليه بعلاقة غير شرعية مع والدة

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، ارتباط المجني عليه بعلاقة غير شرعية مع والدة المتهم تطورت بعد وفاة الزوج منذ حوالي شهرين، والذي كان دائم التردد عليها بمسكن الزوجية، حيث كان يستغل غياب ابنها في العمل وعدم وجود أحد، ويقيم معها علاقة جنسية معها.

وبعد تقنين الإجراءات، نجح ضباط مباحث مركز شرطة بدر في القبض على المتهم ، وبمواجهة المتهم بما نتج عنه تحريات المباحث اعترف بارتكاب الجريمة.

وقرر المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة كوم حمادة، بنقل الجثة مشرحة مستشفى بدر المركزي، وانتداب الطب الشرعي وتكليف المباحث الجنائية بالتحري بشأن الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبها.