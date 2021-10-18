النائب عاطف ناصر لأحمد مجاهد«أنت جاى تشوح لينا ولا إيه؟ وعايز أعرف شوقى غريب بيعمل إيه؟«صور وفيديو»

/656802/النائب-عاطف-ناصر-لأحمد-مجاهدأنت-جاى-تشوح-لينا-ولا-إيه-وعايز-أعرف-شوقى-غريب-بيعمل-إيهصور-وفيديو

أكد النائب عاطف ناصر، رئيس إقتراحات النواب، أنه لا يوجد سيطرة للدولة على الاتحادات، مضيفا "رئيس اتحاد الكره قاعد مستاء وبيشوحلي..هنا مجلس نواب الشعب المصري، وعلى رأس مجلس النواب قيمة وقامة دستورية تحترم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عاطف ناصر بشأن مخالفات اتحاد كرة القدم

مخالفات اتحاد الكره

وتابع النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الشكاوي والاقتراحات بمجلس النواب، “جبنا شوقي غريب..شيلنا شوقي غريب.ومشوفناش عنده كرة بتتلعب والفريق كان واقف جوه الـ 18.. احنا بنصنع العجلة من الاول والمنتخب مكنش بيؤدي كره".

وردا على أن اموال اتحاد الكره من الاتحاد الدولي...أكد النائب عاطف ناصر رئيس شكاوي النواب، أن الاتحاد الدولي يحول هذه الأموال للاتحاد المصري فالبتالي اصبحت مسؤلية الاتحاد المصري، منوها عن وجود اهدار للمال العام، لافتا إلى إحالة محمود سعد الذي كان يتقاضي 50 ألف وجاء بآخر يتقاضي 25 الف يورو.

وأضاف عاطف ناصر، أنه لا توجد سيطرة للدولة على الاتحادات، قائلا “بتدير فى عزبة”، والمصروفات والتعيينات بحسب الاهواء الشخصية.

وقال عاطف ناصر، موجها حديثة لوزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة نفذ فى غفلة من الزمن، وعدل سيطرة الدولةعلى الاتحادات، مطالبا باحالة طلبات الاحاطة المتعلقة بالفساد المالي والاداري باتحاد الكره إلى النائب العام .