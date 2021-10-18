النائب إيهاب الطماوى يطالب بإحالة طلبه الخاص بإهدار16.6مليون دولار عقب بطولة الأمم الإفريقية للنيابة العامة

/656806/النائب-إيهاب-الطماوى-يطالب-بإحالة-طلبه-الخاص-بإهدار166مليون-دولار-عقب-بطولة-الأمم-الإفريقية-للنيابة-العامة

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ، أنه تقدم بطلب إحاطة أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الرياضة، موضحا انه يتعلق بإهدار المال العام الخاص بإدراج 16.6 مليون دولار عقب بطولة الأمم الإفريقية، مطالبا بإحالة طلبه إلى للنيابة العامة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ضد مخالفات اتحاد الكرة حيث بدأ الخلاف عندما طالب النواب ، اتحاد الكرة بضرورة الالتزام بسداد الضرائب، مضيفا، أن المسئولية تمتد إلى كل من يتولى إدارة المال العام حتى هذه اللحظة، ولا تسقط تلك الجريمة بالتقادم، ويجب أن يكون هناك محاسبة، لأن الرئيس السيسي حرص دائما على التأكيد ان مصر دولة قانون ومؤسسات ولا يوجد أحد فوق القانون.

إيهاب الطماوي: لن اترك القاعة إلا بصدور قرارا من اللجنة بإحالة طلب الاحاطة لللنيابة العامة

وأضاف النائب إيهاب الطماوي ان مجلس النواب ليس ليهم مصحلة خاصة عندما يتحدثوا عن المال العام المسئول عن ادارته رئيس اللجنة الثلاثية المهندس أحمد مجاهد، بل تنفيذا للقسم الذين احترموه والتزامهم بحماية أموال الشعب .

وتابع:" لن اترك هذه القاعة إلا بصدور قرارا من اللجنة بإحالة طلب الاحاطة للنيابة العامة، لأن المجلس عليه ان يصون اموال الشعب، لاننا مسؤلين على الشعب وحماية أمواله".

ونوه أن وزير الرياضة يجب يتفاعل مع مجلس النواب، لاثبات ان اتحاد الكرة مشترك في جريمة اهدار المال العام، مضيفا الحكومة يجب ان تتحرك لحماية مال الشعب".