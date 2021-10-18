غدا..العرض الأول لفيلم «العودة» ضمن فاعليات مهرجان الجونة

/656807/غداالعرض-الأول-لفيلم-العودة-ضمن-فاعليات-مهرجان-الجونة

يعرض فيلم «العودة» للمخرجة سارة الشاذليـ، لأول مرة بفاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في اليوم الخامس من دورته الخامسة، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم العودة قبل عرضه بمهرجان الجونة

ويدور فيلم «العودة» حول والد سارة ذي الـ80 عامًا، وهو مفعم بالحيوية، بسبب الوباء العالمي، وتنقلب خطط سارة رأسًا على عقب وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد عشر سنوات، كما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي، وتشعر سارة بالحاجة إلى التقاط اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها.

ومن المقرر عرض العمل على مرتين، الأولى في مساء يوم الثلاثاء المقبل فب تمام الساعة التاسعة والنصف، والثانية يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر في تمام الساعة رابعة مساءً.

فيلم ريش ينافس فيلم خديجة بمهرجان الجونة

هذا وحدد المهرجان مواعيد عرض فيلم خديجة الثلاثاء 19 أكتوبر في تمام الساعة 3:30 عصرًا، بقاعة TUB AudiMax والأربعاء 20 أكتوبر الساعة 3:45 عصرًا، بقاعة TUB AudiMax.

وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في الـ 18 من عمرها، التي تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي إحدى الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات، ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

تفاصيل فيلم خديجة

فيلم خديجة هو إنتاج فرنسي مشترك مع شركة "La Belle Affairs Productions"، وتتولى الشركة الإيطالية "لايتس أون" توزيع الفيلم، وتقوم بدور خديجة "ملك طارق"، قصة مراد مصطفى، سيناريو وحوار مراد مصطفى ومحمد ممدوح، إنتاج شركة ريد ستار، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك جيروم بليسون، منتجين مشاركين من مصر شريف فتحي the cell، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفي الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور إيمان العلبي، تصميم صوت مصطفى شعبان، مكساج جاليس بيناردو.

مهرجان الجونة

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم "سينما من أجل الإنسانية" وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف