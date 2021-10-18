«حفاظاً على أرواح المواطنين».. حملات مكثفة على الطرق السريعة للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة

/656810/حفاظا-على-أرواح-المواطنين--حملات-مكثفة-على-الطرق-السريعة-للكشف-عن-السائقين-المتعاطين-للمواد-المخدرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، ومختلف مديريات الأمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن؛ للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

دوت الخليج وأسفرت جهود تلك الحملات الأمنية المكثفة على مستوى محافظات« الإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ومطروح، وبني سويف، وجنوب سيناء، وقنا، والأقصر»، عن فحص 330 حالة بين السائقين، وأتضح إيجابية 20 حالة منهم. الكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات؛ للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، حفاظاً على أرواح المواطنين.

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