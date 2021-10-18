خالد صديق يناقش الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس خالد صديق رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية انه تم عقد الاجتماع الاول للجنة الوطنية التسييرية لمشروع "بناء القدرات من خلال البنية التحتية في المناطق الحضرية" حيث يُمثل المشروع تمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي وجمهورية المانيا الاتحادية.





اجتماع اللجنة الوطنية التسييرية لمشروع "بناء القدرات من خلال البنية التحتية في المناطق الحضرية"

يأتي المشروع كجزء من منحة صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا، وهو أحد سبعة مشروعات في إطار برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، بهدف المساهمة في تعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولاً، وكذا تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية المستهدفة والمعرضة للهجرة غير الشرعية.

اوضح صديق ان المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة من مشروعات وأنشطة التطوير المقترحة للخدمات العامة والبنية التحتية وكذا تعزيز فرص العمل وتحسين إدارة الخدمات بمحافظات (الإسكندرية- البحيرة -أسيوط).

بدا الاجتماع بمجوعة من الكلمات الترحيبية من السيد اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرسة والذي رحب بالسادة الضيوف على لرض الاسكندرية.

ثم تحدث المهندس خالد صديق عن اهمية مثل هذه المشروعات التي تدعم توجهات الحكومة في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز فرص العمل.

تلا ذلك كلمة السيدة جراتسيلا ريزا المستشارة الأولى لوفد الاتحاد الأوروبي بمصر حيث اشادت بالتعاون والتنسيق بين كافة الاطراف، كما اكد السيد الكسندر سوليجا مدير مكتب الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بمصر على دور الوكالة وخبراتها المتراكمة في تنفيذ مثل هذه المشروعات، وفي كلمته اشار المهندس علاء عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ونائب رئيس لجنة ادارة المشروع الى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لتحقيق اقصى عائد من مثل هذه المشروعات بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن ذاته.

وأثناء الجلسة استعرض المهندس خالد صديق ما تم من انجازات خلال المرحلة التأسيسية للمشروع والتي شملت عددا من الزيارات الميدانية وجلسات التشاور مع الادارة المحلية وتعيين فريق استشاري لكل محافظة وانتهت بقائمة من المشروعات ذات الاولوية تتضمن 23 مشروع في قطاعات الصحة، التعليم، مياة الشرب والصرف الصحي، النقل والمواصلات البيئة والخدمات العامة وكذا الشباب والرياضة، بالاضافة إلى تنمية المهارات وتحسين ادارة الخدمات والمرافق.

وقد تم عقد الاجتماع في مدينة الاسكندرية بحضور اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ورئيس مدينة ابنوب باسيوط وبمشاركة المستشار معتز منصور ممثل وزارة الخارجية والدكتورة سمر الاهدل مسئول ملف التعاون مع الاتحاد الاوروبي والنمسا بوزارة التعاون الدولي بالاضافة السادة ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وفريق عمل كل من صندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي والمحافظات المشاركة.

و ذكر المهندس خالد صديق بان الوفد قام بزيارة ميدانية لمنطقة معمورة البلد بحي ابو قير على هامش الاجتماع حيث شارك سيادته بالزيارة الدكتورة جاكلين نائب محاظ الاسكندرية وضيوف المشروع من الاتحاد الاوروبي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وقد شملت الزيارة منطقة حوض الطماطم التي ينفذ بها عدد من المشروعات التي تشمل رصف الطرق الرئيسية وتبليط الطرق الفرعية مع تطوير مركز الشباب ومدرسة الشهيد محمد رمضان الثانوية بنين التي تخدم المنطقة بالاضافة الى تحسين شبكة مياه الشرب