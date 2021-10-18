وزير العدل: الجمهورية الجديدة تقوم على العلم وتهدف إلى تحقيق المساواة

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جاء ذلك حفل تكريم وزير العدل للقضاة الأكثر تميزا إداريا وفكريا وعلميا، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجهات القضائية.
وأوضح وزير العدل، خلال كلمته، أننا منذ أيام، احتفلنا بيوم القضاء المصرى لأول مرة فى تاريخ القضاء وذلك برؤية ثاقبة من رئيس الجمهورية الذى خصص الأول من أكتوبر للاحتفال بعيد القضاة، مضيفا: اليوم نكرم الشباب المميز من جميع الجهات القضائية.
وكشف المستشار عمر مروان عن الانتهاء من تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون سكنا للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.
حضر الاحتفالية كل من المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين فتحى رئيس قضايا الدولة، والمستشار حماده الصاوى النائب العام، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.
ويأتى التكريم بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكريم الشباب الأكثر تميزا، تحقيقا لاستراتيجية الدولة فى بناء المواطن المصرى وتعزيزا للاستثمار فى البشر، فضلا عن أن التكريم أصبح تقليدا بناء على قرار المجلس الأعلى الهيئات والجهات القضائية فى شهر يونيو الماضى.
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