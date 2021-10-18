مدبولى: مصر تتبنى ملف تغير المناخ لارتباطه بمستقبل الأجيال القادمة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى، وزيرة الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.





وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال فى قمة جلاسجو المعنية بتغير المناخ، والمزمع انطلاقها فى أواخر شهر أكتوبر الجارى.

كما استعرض الاجتماع مسودة الاستراتیجیة الوطنیة لتغیر المناخ، والتى تم مناقشتها مع أعضاء المجلس، والتى تتكامل مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خاصة فيما يتعلق بالأهداف والسياسات ذات الصلة بتحقيق النمو الاقتصادى المستدام، والبنية التحتية لتمويل المناخ، وتعظيم كفاءة الطاقة والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى هذا المجال.

وأضافت الوزيرة أن أهداف الإستراتيجية ترمى كذلك إلى تحسين مكانة مصر فى الترتيب الدولى الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الإستثمارات وفرص التمويل المناخى، مع تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز قدرات البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعى فى مجال مكافحة تغير المناخ وزيادة الوعى فى هذا الخصوص.

كما عرضت وزيرة البيئة أبرز ملامح ومكونات الجناح المصرى فى مؤتمر الأطراف COP26 بجلاسجو بالمملكة المتحدة، من حيث التصميم المعمارى الخاص بالجناح والسمة الترويجية والتصاميم الخاصة به من الداخل والخارج، كما تم استعراض الأحداث والفعاليات الجانبية التى سيتم عقدها على هامش المؤتمر، متضمنة حدثا حول التحول الأخضر فى مصر وسياسات الطاقة الجديدة والمتجددة، وآخر حول دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك فى تمويل تغير المناخ.

وتم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية وعرضها على مجلس الوزراء لإعلانها خلال مشاركة مصر فى مؤتمر الأطراف بجلاسجو COP26.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن مصر تحرص على دعم وتبنى ملف تغير المناخ، الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بموارد الدول، ومستقبل الأجيال، مشددا على أهمية التنسيق الدولى الفاعل وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف العالمية فى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.