صور.. جمعة ونظيره السودانى يفتتحان مسجد جامعة عين شمس بعد تجديده

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونظيره السودانى الدكتور نصر الدين مفرح والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس؛ مسجد الجامعة بعد تطويره وتجديده بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





كما حضر افتتاح المسجد: الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة، اشرف عمر عميد كلية الهندسة، الدكتور ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار، الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، الدكتور هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا الطفولة والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أهمية وجود المساجد بكل الجامعات والكليات والمدن الجامعية لبناء الوعى الدينى بصورة صحيحة وعدم إيجاد بيئة صالحة لتغيير أفكار وتوجهات الشباب والتأثير عليهم من قبل الجماعات المتطرفة، داعيا الجامعات لبناء مساجد جامعة بدلا من اللجوء للزوايا والغرف.

ومن ناحية أخرى أكد وزير الأوقاف أن الدولة قامت بدورها بتوفير اللقاح وحث الجميع على ضرورة تلقى اللقاح أخذا بالأسباب المشروعة.

وأكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أن المسجد سيتم إدارته بواسطة وزارة الأوقاف، حيث تم الاتفاق على تخصيص أمام للمسجد، مشيرا أن الدور الأرضى للطلاب والعلوى للطالبات.

كما أوضح أن الجامعة ستقوم بإقامة دورات تدريبية فى للأئمة والدعاة بدولة السودان الشقيق.

جدير بالذكر أن مسجد جامعة عين شمس الذى قام بالإشراف على تنفيده مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، تصل مساحته لـ 1000 م2 ويتسع ل 500 مصل، تم تجهيزه طبقا لأعلى المواصفات.