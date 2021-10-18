صور- وزيرة الصحة تفتتح المركز الطبى المصرى AFRI Egypt بأوغندا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من المستشار مهند مزارع القائم بأعمال السفارة المصرية فى العاصمة "كمبالا" بالإنابة، وكل من قنصل مصر فى أوغندا، والمستشار والملحق العسكرى بالسفارة المصرية فى أوغندا، ووزير الدولة للشئون الخارجية للتعاون الإقليمى ووزيرة الدولة لشئون الصحة بأوغندا، وعدد من أعضاء البرلمان بمدينة "جينجا"، ومن جانب مصر كل من الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكاديما"، والدكتورة مديحة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة "أفرى فارما"، ورئيس شركة "جلوبال نابى للأدوية" بيتر مكرم مهنا، وممثل عن شركة إيفا فارم، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب).

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال افتتاح المركز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتقديم كافة سبل الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات، مؤكدة أن التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى المجال الصحى يشهد ازدهارا وتقدما كبيرا منذ تولى السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى فى عام 2019، مشيرة إلى أن مصر قدمت الدعم والمساندة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا لـ 22 دولة أفريقية شقيقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المركز والخدمات الطبية التى يقدمها للأشقاء بدولة "أوغندا"، مؤكدا أن المركز مجهز بأحدث وسائل وتقنيات التشخيص والعلاج، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف التخصصات لتقديم أفضل الخدمات للمرضى بالدولة الشقيقة.

وأشار إلى أن المركز يضم وحدة قياس هشاشة العظام مزودة بجهاز DEXA scan ويعد أول جهاز فى دولة أوغندا فى للكشف عن هشاشة العظام، فضلا عن 8 عيادات بمختلف التخصصات الطبية منها عيادة صحة المرأة ومزودة بجهاز "ماموجرام" لمتابعة الحالة الصحية للسيدات والكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى، وعيادات (رعاية الطفل، أمراض القلب، الباطنة، الأمراض المعدية وفيروس نقص المناعة البشرية.

وأضاف "مجاهد" أن المركز يضم أيضا قسم للأشعة يقدم مجموعة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية بمختلف أنواعها مثل الأشعة (السينية، العادية، الدوبلر)، بالإضافة إلى أحدث جهاز للأشعة المقطعية بدولة أوغندا.

وتابع أن الوزيرة أكدت أن المركز الطبى المصرى بأوغندا يعد باكورة ثمار العلاقات الوطيدة بين مصر وأوغندا فى المجال الصحى، منوهة إلى التوسع فى الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء بدولة أوغندا خلال الفترة المقبلة، من حيث إمداد المركز بسيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، فضلا عن تطبيق خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بجهود الفرق الطبية المصرية بالمركز وحرصهم على تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية بمختلف التخصصات للأشقاء والجاليات بدولة أوغندا خلال التشغيل التجريبى للمركز منذ 3 أسابيع، موضحا أن المركز يضم أطباء واستشاريين وتمريض مصريين بمختلف التخصصات، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن المركز يضم وحدة للتدريب بهدف توفير برامج التعليم الطبى المهنى المستمر للفرق الطبية وتبادل الخبرات بين الأطباء المصريين والأطباء بدولة أوغندا الشقيقة.

وكشف "مجاهد" أن الوزيرة أعلنت عن تقديم 20 منحة للأطباء بدولة أوغندا، منهم 10 منح ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى 10 منح ضمن البرامج التدريبية التى توفرها وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، بالإضافة إلى إيفاد الأطقم الطبية للتدريب على رأس العمل بالمستشفيات، حيث أكدت الوزيرة أهمية التعليم الطبى المهنى المستمر للأطباء بالدولة الشقيقة مما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمرضى بأعلى جودة وكفاءة.

وذكر "مجاهد" أن المركز الطبى المصرى AFRI Egypt نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص حيث تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة "أكديما" والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص، خلال عام، مشيرا إلى الربط بين المركز والمستشفيات المتخصصة بدولة أوغندا لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمرضى.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصلت صباح اليوم الإثنين إلى دولة أوغندا، فى إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى.