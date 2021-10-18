رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بالمولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء تهنئة جاء فيها: "الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يهنئ جموع الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن تمنياته الخالصة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على بلدنا العظيم بالخير والأمن والرخاء".

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