جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور سامح حنين، استشارى جراحة العظام فى المركز الطبى المصرى بأوغندا، إن المركز يقدم خدمة طبية متميزة لسكان "جينجا"، لافتًا إلى أن الفريق الطبى يقوم بعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وقسم جراحة العظام مجهز بأحدث الأجهزة للتعامل مع الإصابات الخطيرة التى تأتى عن طريق الحوادث.
وأكد أنه يتم التعامل مع مرضى العظام بالمركز عن طريق التعامل مع الخشونة الذين يعانون منها، مثل إلتهابات المفاصل، خاصة أن أوغندا منتشر بها أنيميا الخلايا المنجلية، لهذا يتم التعامل معه عن طريق مجموعة مميزة من الأشعة التى تساعد فى تلك الحالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. جولة بالمركز الطبى أفرى إيجيبت للرعاية الصحية بمدينة جينجا بأوغندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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