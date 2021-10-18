فيديو.. جولة بالمركز الطبى أفرى إيجيبت للرعاية الصحية بمدينة جينجا بأوغندا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور سامح حنين، استشارى جراحة العظام فى المركز الطبى المصرى بأوغندا، إن المركز يقدم خدمة طبية متميزة لسكان "جينجا"، لافتًا إلى أن الفريق الطبى يقوم بعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وقسم جراحة العظام مجهز بأحدث الأجهزة للتعامل مع الإصابات الخطيرة التى تأتى عن طريق الحوادث.

وأكد أنه يتم التعامل مع مرضى العظام بالمركز عن طريق التعامل مع الخشونة الذين يعانون منها، مثل إلتهابات المفاصل، خاصة أن أوغندا منتشر بها أنيميا الخلايا المنجلية، لهذا يتم التعامل معه عن طريق مجموعة مميزة من الأشعة التى تساعد فى تلك الحالات.