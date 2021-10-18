محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن القائمة الرسمية لفريقه التي تسافر إلى العاصمة الإسبانية حيث سيحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتصدر نجمنا المصري محمد صلاح القائمة التي جاءت كالتالي ..

حراس المرمى: أليسون بيكر، أدريان، كيفين كيليهير ، بيتالوجا.

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، ويليامز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، جويل ماتيب، فيليبس، أندرو روبرتسون، تسيميكاس.

وسط الملعب: جوردان هيندرسون، جيمس ميلنر، فابينو، نابي كيتا، أليكس أوكسلايد تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح، تاكومي مينامينو، ساديو ماني، ديجو جوتا، ديفوك أوريجي، روبرتو فيرمينو.

قائمة ليفربول

ويلعب ليفربول وأتلتيكو مدريد في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم رفقتهما ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدينة مدريد.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني والوصافة برصيد 4 نقاط، ويليه بورتو برصيد نقطة واحدة، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.

ويسعي أبناء يورجن كلوب إلى الفوز والعودة بالنقاط الثالثة من مدريد لضمان بقائه فى صدارة المجموعة، حيث يعتمد كلوب على سرعات ومهارات الثلاثى الهجومى الناري صلاح ومانى وفيرمينو.

فيما يحاول أتلتيكو مدريد استغلال عاملى الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة الثالثة وتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة عن الليفر حال نجاح أبناء دييجو سيمونى من الفوز بأى نتيجة