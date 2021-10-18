/656813/محمود-الخطيب-شعار-النادي-الاهلي-هو-السر-في-النجاح

كشف محمود الخطيب لاعب النادي الأهلي السابق، ورئيس مجلس إدارة النادي الحالي، عن مجهودات وإنجازات مجلس الإدارة في الأربع سنوات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال: "الأهلي نادي كبير جدا جدا، بفضل الجمهور ومجلس الإدارة منذ 1907، والنادي يعمل بكل قوتة ليصل إلى ما هو عليه الأن حالياً".

شعار النادي الأهلي

وأضاف: "شعار الأهلي هو السر في التتويج بالبطولات والإستمرار في توسيع بقعة جمهور الأهلي".

وأكمل: «تاريخ.. مبادئ.. تطوير »ملخص شعار الاهلي على مدار 114 عام”.

وزاد: "برنامج انتخابي في الاربع سنوات الماضية، كان له نظام ورؤية في تحويل الحلم والبرنامج من على الورق إلى أرض الواقع".

واختتم: "أعضاء مجلس إدارة سابقين بالنادي الأهلي حاضرين في الحفل حباً للنادي، ومنهم لم يقدر على الحضور لظروف خاصة".

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025.

وكانت إدارة النادي قد قامت بفتح باب تلقي طلبات المرشحين بدءا من أول أمس السبت على أن تستمر حتي الجمعة المقبل ولم يتقدم أحد في اليوم الأول والثاني.

قائمة الخطيب

وعلم موقع دوت الخليج، أن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم التواجد في الانتخابات القادمة، سواء مع المجلس الحالي أو أي مجلس آخر.

ويرغب جوهر نبيل في التواجد والترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة القادمة، والتفرغ لها وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.

ومن جانب أخر فقد إستقر محمود الخطيب علي عدم ضم رانيا علواني لقائمتة الإنتخابية للدورة الجديدة بسبب مواقفها السابقة علي مواقع التواصل الإجتماعي الذي رفضها الخطيب بشدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موقف مصابي الأهلي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الاثنين:" أن حسين الشحات سيخضع للاختبار طبي عقب عودة الفريق للمران غدا الثلاثاء، لكن بنسبة كبيرة لن يكون متواجدا في قائمة اللقاء".

وأضاف:" الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للحارس محمد الشناوي، الذي يبذل الجهاز الطبي محاولات مكثفة من أجل تجهيز للقاء القمة أمام الزمالك في الأسبوع الثالث للدوري، إذا أقيمت المباراة يوم 4 أو 5 نوفمبر المقبل".