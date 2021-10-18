/656814/هاني-شاكر-مطالبا-بمنح-نقابة-الموسيقيين-الضبطية-القضائية-قوة-لمواجهة-المهرجانات

طالب الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية بضرورة منح النقابة الضبطية القضائية، أي أن تصبح النقابة قادرة على إلقاء القبض على أي مغني خالف قوانينها وقواعدها.

دوت الخليج يرصد مطالب هاني شاكر لأجل حل أزمة المهرجانات

وأضاف شاكر خلال تصريحاته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: “ان شباب مصر يواجه مؤامرة شرسة تستهدف الشباب، نريد دعمكم في مجلس النواب لأن الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة ربنا يحفظ مصر”.

واستكمل هاني شاكر حديثه: “منح النقابة الضبطية القضائية يجعلنا نواجه مغنيين المهرجانات الذين أعدادهم في تزايد بشكل كبير ونحن بالوضع الحالى لا نستطيع مواجهتهم وأقصى حد ممكن فعله هو عمل محضر ضد المتجاوز من أصحاب المهرجانات”.

بيان النقابة لمنع الغناء بالفلاشة

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر عام 2021، وجاء هذا البيان على النحو الأتي: “"بناءا على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعا باتا وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسرى القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات”.

تغريم أحمد سعد بسبب غناءه بالفلاشة

وسبق وأن أشارت النقابة في بيان صادر عنها منذ فترة قصيرة أن «أول من طُبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري بطريقة البلاي باك وصاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل، وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة».

وتابعت النقابة في بيانها: «في حال التكرار تتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون».

وأكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن هذا القرار عام، ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.